Lutte: cinq promoteurs s’arrachent l’affiche Modou Lô-Balla Gaye 2

Décidément, rien ne sera facile. Cinq promoteurs s’arrachent le combat revanchard entre Modou Lô et Balla Gaye 2, informe Biram Gningue le conseiller du lutteur de Rock Énergie, qui a été joint par téléphone par Igfm.sn.



« J’avoue que Modou est sollicité par beaucoup de promoteurs pour affronter Balla Gaye 2. Il y avait quatre mais entre-temps, un cinquième est entré dans la danse », a-t-il révélé. « Je ne veux pas citer son nom mais retenez que c’est quelqu’un de discret. Ce qu’il faut aussi souligner, c’est que c’est un combat voulu par les amateurs », a-t-il précisé.



Leewto en pôle position



Une chose est sûre, Luc Nicolaï, Pape Abdou Fall et Pape Thialiss Faye de Leewto Productions veulent tous organiser ce choc, mais c’est cette dernière structure qui est en pôle-position pour décrocher ce beau combat, a informé M.Gningue.



Notre interlocuteur a tout de même affirmé que les choses ne seront pas si simples puisque le Roc des Parcelles Assainies est prêt à affronter le chef de file de l’écurie Balla Gaye 1 à la fin de la saison en cours, mais ce dernier aurait dit niet. Le « Lion » de Guédiawaye souhaiterait lutter lors de l’exercice 2018-2019.



D’autres lutteurs comme Gris Bordeaux, Ama Baldé ou encore Eumeu Sène et Bombardier sont également cités parmi ceux qui pourraient affronter Modou Lô si jamais Balla Gaye 2 n’acceptait pas. On devrait en savoir un peu plus avant la fin de la semaine. Affaire à suivre.









Igfm