Lutte contre l’abandon des classes dans les zones rurales: La Mairie de Nguéniène organise des audiences foraines

Beaucoup d'élèves abandonnent les cours dans les zones rurales à cause du manque de documents officiels, tels que l'état civil.



D’après les enseignants de la commune de Nguéniène, cette situation est due à l'irresponsabilité de certains parents.



Pour permettre aux élèves de Nguéniène de poursuivre leur éducation et de passer leurs examens, la mairie a organisé des audiences foraines, ce qui a réjoui les élèves et les enseignants.