Lutte contre l'émigration irrégulière : 40 candidats Interpellés entre Djifer, Joal et Mboro...

Dans un contexte marqué par la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine, la Gendarmerie nationale multiplie ses opérations de sécurisation le long du littoral. C’est ainsi que dans la période du 24 au 25 septembre 2023, 40 candidats ont été interpellés entre Djifer, Joal et Mboro. Au cours de l’opération, les hommes en bleu ont procédé à la saisie de 11 fûts de 200 litres d’essence et d’une Peugeot 504.

