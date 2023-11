Lutte contre l’émigration irrégulière: 7 000 arrestations au Sénégal entre 2006 et 2023 Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Pas moins de 7 000 personnes impliquées dans le transport de migrants irréguliers par voie maritime ont été arrêtées au Sénégal entre 2006 et 2023, selon le Ministre de l'Intérieur, Me Sidiki Kaba, à sa sortie d'un tête-à-tête avec son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, en visite à Dakar. Selon le Ministre de l'Intérieur, Me Sidiki Kaba, entre 2006 et 2023, beaucoup d'arrestations ont été faites pour enrayer l'émigration irrégulière. « D'un seul coup, nous avons vu qu'il y a eu des départs massifs. Mais, nous avons pu aussi constater que le nombre d'arraisonnements de bateaux et pirogues clandestins a montré des résultats satisfaisants. Nous n'avons pas moins de 7 000 arrestations depuis 2006, et ceux qui s'adonnent à cette pratique sont arrêtés, traduits en justice. Ce qui montre la détermination du Sénégal à lutter contre ce phénomène », a affirmé Me Kaba, à la sortie d'une audience accordée à son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, en visite au Sénégal. Ètant une des destinations privilégiées des jeunes sénégalais à la quête d'un « meilleur avenir », l'Espagne tente de trouver des solutions à ce phénomène en collaboration avec le Sénégal. Ainsi, les deux Ministres ont-ils pu analyser cette question lors de leur de tête-à-tête. Car, le phénomène est considéré, selon le Ministre sénégalais de l'Intérieur, comme un « défi énorme » aussi bien pour l'Espagne, pour l'Union européenne que pour l'ensemble de leurs partenaires. « Nous sommes convenus que ce qu'il faut combattre avec force, c'est l'émigration irrégulière. Le Sénégal a montré sa détermination comme le président de la République, Macky Sall, a eu à nous le dire, en mobilisant l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Ceci, pour essayer à travers des départs qui se font un peu partout à travers la mer, d'arraisonner ces bateaux qui transportent des migrants avec surtout la complicité d'un certain nombre de réseaux qui sont à l'origine de ces trafics. Ce sont ces réseaux qu'il faudrait combattre », a soutenu le Ministre de l'Intérieur. Pour sa part, son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a souligné que la marine, la police et la gendarmerie de son pays travaillent ensemble sur la question de la migration irrégulière. « Nous travaillons pour démanteler les réseaux de migration irrégulière et nous travaillons avec la coopération. Le plus important, c'est la coopération transversale entre le Sénégal et l'Espagne et aussi entre l'Union européenne et le Sénégal. Nous devons considérer l'émigration comme un défi et non un problème », a-t-il dit. Pour y parvenir, M. Grande-Marlaska trouve fondamental qu'il y ait une coordination entre les deux pays. Et depuis 2006, Dakar et Madrid travaillent dans ce sens. « Aujourd'hui, nous sommes engagés pour le renforcement de cette coopération. Le Sénégal a le soutien de l'Espagne dans ce combat », a-t-il indiqué. Mariama DIEME



