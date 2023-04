Lutte contre l’émigration irrégulière: La Police contre le trafic de migrants ouvre une antenne à Saly

L’antenne de Saly de la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants (Dnlt) a été inaugurée, hier, par le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières et le représentant de l’Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal. MBOUR – La Direction de la Police de l’Air et des Frontières a réceptionné, hier, […]

MBOUR – La Direction de la Police de l’Air et des Frontières a réceptionné, hier, un bâtiment construit dans l’enceinte du commissariat de police de Saly avec l’appui de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal. L’édifice abritera la nouvelle antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt) et les pratiques assimilées. Cette inauguration, selon le Contrôleur général de Police, Mame Seydou Ndour, Directeur de la Police de l’Air et des Frontières, est la première d’une série qui va concerner également Saint Louis, Kédougou et Ziguinchor. Elle « marque la volonté de l’Ètat du Sénégal, en partenariat avec l’Ue, de procéder à un meilleur maillage du territoire dans le cadre de la lutte contre le trafic des migrants et toutes les infractions connexes ». Avec les fréquents départs qui y sont signalés régulièrement, Mbour se positionne comme une plaque tournante du trafic. C’est pourquoi, il est pertinent d’avoir cette antenne, synonyme d’une présence permanente dans ce combat contre l’émigration irrégulière et la traite des personnes, mais aussi contre la traite des migrants. « Le fait d’avoir cette antenne va garantir une présence permanente de la Division sur place. Les gens seront là non seulement pour réprimer mais aussi et surtout pour prévenir en particulier les départs et faire en sorte qu’il n’y en ait pas », a souligné Mame Seydou Ndour. Celui-ci a rappelé, qu’en cas de nécessité, les patrouilles venaient de Dakar, ce qui était particulièrement lourd et cela donnait une marge aux délinquants.

« Maintenant qu’on a une antenne carrément autonome ici et qui sera appuyée par les autres Forces de défense et de sécurité, y compris le Commissariat de Saly ce sera sans conteste un avantage en termes de présence mais aussi, de délais d’intervention. Donc si c’est nécessaire, on n’aura plus à déplacer les gens de Dakar mais à partir d’ici pour agir », a-t-il estimé.

« La mise à disposition de cette antenne s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Sénégal et l’Union européenne dans le cadre de cette lutte », a rappelé Amaury Hoste, représentant l’Ambassadeur de l’Ue au Sénégal. « Cette coopération a permis d’atteindre des résultats significatifs », s’est-il félicité. Quarante-deux filières structurées de trafic de migrants par la voie maritime, 84 réseaux d’émigration illégale par voie aérienne et 3 par la voie terrestre ont été neutralisées. Cent-cinquante-et-un officines de fabrication de faux documents et 8 réseaux de traite de personnes ont été démantelés pour un total de 2.278 individus interpellés pour 505 déférés devant la justice sur 3 années d’activité.

