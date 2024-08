Lutte contre l’impunité des violences politiques : Le Forum Civil demande l’abrogation de la loi d’amnistie Au cours d’un atelier intitulé « Lutter contre l’impunité des violences politiques pour consolider l’État de droit et la démocratie », Birahim Seck a vivement interpellé les parlementaires afin qu’ils soumettent une demande à l’Assemblée Nationale en vue de l’abrogation de cette loi qu'il considère comme controversée.

Selon l’info relayée hier par la RTS sur X, dans son discours, il a souligné l’urgence de prendre des mesures pour éviter que les violences subies par des citoyens sénégalais ne demeurent impunies. « Cette loi d’amnistie doit être abrogée, peu importe les conséquences juridiques », a-t-il affirmé avec insistance, appelant à une action immédiate.



Birahim Seck a exprimé sa profonde inquiétude face aux témoignages recueillis durant l’atelier, révélant un manque de soutien pour les victimes et leurs familles.



Le coordonnateur du Forum Civil a également lancé un appel pressant aux autorités pour qu’elles assurent un suivi rigoureux et des réparations en faveur des victimes de violences politiques. « Non seulement ces personnes sont en souffrance, mais leurs familles en subissent également les répercussions », a-t-il déclaré.



Il a insisté sur la nécessité d’une enquête sérieuse et indépendante pour déterminer les responsabilités dans les violences perpétrées. Birahim Seck a en outre réclamé une enquête approfondie sur le système de recrutement des forces de défense et de sécurité, ainsi que sur les cas de décès ou de disparitions signalés, à l’instar de ceux de Fulbert Sambou et du défunt Didier Badji.



Enfin, il a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces, notamment en instituant une structure dédiée à la prise en charge des victimes des violences politiques. Selon lui, cette initiative est cruciale pour garantir la justice et restaurer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques du pays.



