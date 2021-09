Lutte contre l’insécurité routière : la Gendarmerie a enregistré 30 349 infractions en Aout, 27 217 000 FCFA perçus en amendes Pour faire face à la recrudescence des accidents de la route, la gendarmerie nationale a mené au mois d’aout des opérations d’envergure visant à encourager la mise en règle des motocyclettes, véhicules automobiles et hippomobiles.

Selon communiqué parvenu à Leral, grâce à un dispositif de contrôle systématique, durant le mois d’août, 30 349 infractions ont été notées. Elles portent sur des visites techniques expirées, des défauts d’assurance, des organes défaillants (pneumatiques, systèmes de freinage, ou d’éclairage) et le défaut de port de casque.



Selon les autres chiffres issus de leur bilan, 47 200 véhicules et 8 224 motos ont été contrôlés, 1780 permis de conduire ont été saisis et un montants de 27 217 000 francs FCFA perçus en amendes.







