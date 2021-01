Lutte contre la COVID-19 : La Première Dame en renfort aux structures sanitaires de Saint-Louis Fidèle à son élan de générosité, la Première Dame, Madame Mariéme Faye Sall avec sa Fondation « Servir Le Sénégal », est venue hier en renfort aux structures sanitaires de Saint-Louis, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Destiné aux hôpitaux, postes et structures de santé, un lot de 1000lits, plus de 100 milles masques, 120 cartons de gels a été offert Première Dame, Madame Mariéme Faye Sall.



Cette forte contribution de Mme Mariéme Faye Sall pour appuyer les structures sanitaires de Saint-Louis dans ce contexte de pandémie COVID-19, surtout en cette période où cette ville est très touchée, a été saluée par Mansour Faye, le maire de de cette région nord du Sénégal…



