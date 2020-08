Lutte contre la Covid-19 : Bby magnifie "le rôle inestimable" de la presse

Le Secrétariat exécutif permanent de la coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby) a salué le travail de la presse sénégalaise dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.



"Appréciant à sa juste mesure le rôle inestimable de la presse dans la lutte contre la pandémie actuelle, le Sep/Bby réitère ses félicitations à l’ensemble des professionnels des médias et les exhorte à être le relais des mesures prises par les pouvoirs publics et le personnel de santé", lit-on dans son communiqué de presse .



Dailleurs, réagissant suite au saccage des locaux du journal "Les Echos", Bby, qui a réaffirmé son "attachement" à la liberté d’expression et aux principes qui fondent la profession de journalisme, a "condamné sans équivoque l’attaque ignoble subie par ce quotidien".



Pour les alliés de Macky Sall, "il est impératif d’accroître la sensibilisation des populations notamment des jeunes afin d’engager une dynamique communautaire seule susceptible de limiter l’extension de la maladie".



A ce titre, ils invitent l’ensemble des parties prenantes de la coalition Bby à "impliquer davantage toutes leurs militantes et tous leurs militants dans la campagne d’information et de sensibilisation partout à travers le territoire national".

Source : https://www.jotaay.net/Lutte-contre-la-Covid-19-Bb...