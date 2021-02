Lutte contre la Covid-19 : Diourbel a reçu 10 881 doses de vaccin Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Gorgui Mbaye, a réceptionné dimanche 10881 doses de vaccin et les intrants liés à la campagne de vaccination devant officiellement démarrer mardi.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 08:55 | | 0 commentaire(s)|

La région compte réunir tous les moyens pour un bon déroulement de la vaccination après le lancement officiel, a assuré le chef de l’exécutif régional.



"C’est avec un immense soulagement que nous avons reçu 10 881 doses" sur les 200.000 réceptionnées par le Sénégal, a-t-il dit au cours de la cérémonie de réception, en présence des autorités sanitaires.



Selon Gorgui Mbaye, la région de Diourbel a été bien servie avec ce premier lot qui devrait permettre de démarrer la première phase de la campagne de vaccination.



Le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités seront concernés par cette première phase.



"La seconde phase va intervenir très rapidement pour que" les personnes ciblées "reviennent pour un rappel. Ce qui fera un total de 21762 doses qui seront administrées" dans la région de Diourbel, a indiqué M. Mbaye, par ailleurs président du comité régional de lutte contre les épidémies.



Les autorités ont également réceptionné le matériel d’accompagnement comme les seringues et autres intrants.



"Nous sommes en train d’organiser un recensement de personnes qui sont concernées, en coordination avec les différents acteurs qui tournent autour de cette opération", a relevé le gouverneur.



"On est à une phase de riposte avec la vaccination. On va corser notre mode d’organisation pour vacciner le plus grand nombre de personnes en un temps record", a assuré l’autorité administrative.



Diourbel étant "une région durement frappée avec plus d’une centaine de décès et énormément de cas graves, c’est une aubaine d’avoir le vaccin", a estimé Gorgui Mbaye.

APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos