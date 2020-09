Lutte contre la Covid-19 : Irène Mingasson invite les autorités au maintien de la pression et de vigilance sur la gestion de la crise. Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|



Source : Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal après la validation technique de la revue annuelle conjointe de l'année 2019, s'est prononcée sur la question de la Covid-19. Elle souligne qu'il faut tirer les leçons apprises de cette crise, invitant les autorités au maintien de la pression et de vigilance sur la gestion de la crise et tirer les innovations nécessaires. C'est 873 milliards FCFA qui ont été investis par les partenaires pour lutter contre la Covid-19.Source : https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-Covid-19...

