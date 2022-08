Lutte contre la Covid-19: Le Fongip remet Inasen en marche

Dans le cadre de la lutte contre les effets de la Covid19 sur l'économie nationale, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a injecté près de 300 millions de FCFA dans l'entreprise Inasen S.A, spécialisée dans la fabrique de bouillon, pour maintenir les emplois, informe L'As.





L'Administrateur général du Fongip a effectué une descente à la Société Inasen (Industries alimentaires sénégalaises). Une visite qui revêt le cachet d'une mission d'évaluation. Il s'agissait pour Thérèse Faye Diouf de constater de visu les fruits de l'accompagnement du Fongip à cette entreprise spécialiste dans l'agroalimentaire, notamment dans la fabrique de bouillon.



Reçue par le Directeur général d'Inasen et son équipe, Thérèse Faye Diouf a eu droit à une visite guidée dans l'usine. Au terme de la visite, l'Administrateur général du Fongip a dit constater une belle dynamique de reprise de l'activité avec un nombre d'emplois plus élevé et une exportation dans la sous-région et en Europe. «Nous sommes très satisfaits. Nous félicitons l'équipe Inasen pour avoir bien mené les investissements. Nous sommes disponibles à soutenir l'entreprise dans d'autres investissements. Parce que l'action de l'Etat du Sénégal, c'est d'accompagner les entreprises privées dans la création d'emplois», a déclaré Thérèse Faye qui rappelle que d'autres entreprises privées locales sont aussi concernées par ces accompagnements du Fongip.



Il faut souligner que dans le cadre du programme de résilience économique et sociale visant à atténuer l'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale, l'entreprise Inasen avait bénéficié d'une garantie à hauteur de 89 millions Fcfa de la part du Fongip, à travers la Bci, en guise d'accompagnement afin de maintenir les emplois et de prendre en charge les charges fixes. Ensuite il y a eu aussi un deuxième accompagnement qui consistait à soutenir la relance des activités de Inasen.



D'un montant de 195 millions Fcfa de garantie, cet accompagnement a permis à Inasen de maintenir les emplois et d’étendre ses activités en vue de se positionner sur le marché international, notamment sous régional. Au terme de la visite, les responsables d'Inasen ont salué l'impact positif de l'accompagnement de l'Etat dans leur activité." L'intervention du Fongip et de la Bci a permis de relancer notre activité. Grâce à leur accompagnement, nous avons pu créer de nouveaux emplois. Au moins 200 emplois ont été créés entre contractuels et journaliers. Nous pensons réaliser de nouveaux investissements avec leurs accompagnements qui nous permettront de nous positionner au sein du marché de la Cedeao et de l'Uemoa. Cet accompagnement nous a permis de maintenir l'ensemble de nos emplois , a déclaré le Directeur général d'Inasen, Ibrahim Athié.