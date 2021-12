Lutte contre la Covid-19: Macky Sall insiste sur le renforcement de la sensibilisation

Le renforcement de la sensibilisation des populations et des dispositifs de lutte contre la Covid-19 : analysant la recrudescence de la pandémie Covid-19 dans plusieurs pays et l’apparition du nouveau variant (OMICRON), le Président de la République demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’accentuer avec les relais communautaires et sanitaires, les campagnes de vaccination.



De même qu’une communication de premier plan du Comité national de Gestion des Epidémies (CNGE) sur la doctrine de lutte contre la pandémie.