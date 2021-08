Lutte contre la Covid-19, renforcement des CTE: Le ministère de la Santé a reçu deux centrales à oxygène

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19, à travers le renforcement des CTE, le ministère de la Santé a reçu 2 centrales à oxygène. La cérémonie a eu lieu jeudi à l'hôpital Fann en présence du ministre de la Santé et de l'Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr et de son équipe, qui se réjouissent de l'engagement de l'Etat à davantage aider les structures publics et privés en approvisionnement d'oxygène.