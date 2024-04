Lutte contre la cherté de la vie: Des mesures fortes seront prises dans les jours à venir (Président)

Le Président Bassirou Diomaye Faye s'est adressé à la Nation, en cette veille de célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Dans son discours, le chef de l'Etat a souligné que, " les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère ".



" La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention ", affirme-t-il.



Il annonce que dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations qu'il entreprendrait avec les acteurs concernés.