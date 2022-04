Lutte contre la corruption : L’importance du travail journalistique

Aujourd’hui, les journalistes d’investigation jouent un rôle vital dans la lutte contre la corruption. Il y a le mécanisme Empowering anti-corruption change agents program. L’Usaid annonce la création de certains programmes, dont la mise en place d’un fonds de soutien aux journalistes en cas de procès de diffamation, pour leur permettre de résister aux pressions financières auxquelles ils sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions. « C’est un soutien à ces acteurs qui dénoncent la corruption et montrent la réalité de ces pratiques », annonce Shannon Greene, Conseillère principale auprès de l’administrateur de l’Usaid, qui participait au «US Anticorruption efforts virtual reporting tour» organisé par le département d’Etat américain», tenu du 14 mars au 1er avril 2022.



En écho, Matthew C. Stephenson, professeur de droit à Harvard, surligne le travail crucial des journalistes dans ce combat. « Les médias et la Société civile font la lumière sur l’argent sale et aident à faire pression pour que les personnes impliquées dans la corruption, rendent des comptes, afin de créer un changement durable. »











Le Quotidien