Lutte contre la coupe et le trafic de bois : 167 charrettes, plus de 100 chevaux, des milliers de tronc d’arbres… saisis

Mercredi 9 Mai 2018

La lutte contre la coupe abusive et le trafic de bois bat son plein dans le département de Médina Yoro Foulah. Des opérations conjointes des agents des Eaux et Forêts et des garde-forestiers de Kolda, sur instruction des plus hautes autorités, ont permis de saisir 167 charrettes, une centaine de chevaux, des milliers de troncs d’arbres, notamment de bois de Venn, des centaines de planches de la même espèce, 11 motos, renseigne L’Observateur.



Le butin a été présenté au ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng, lors de sa visite de présentation de condoléances à Sam Yero Guèye, à la famille de Moustapha Guèye, surveillant forestier tué au mois d’avril dernier par des trafiquants de bois.

