Lutte contre la coupe illicite de bois : Deux individus arrêtés à Goudomp

Dans le cadre de la lutte contre la coupe illicite de bois, une patrouille de la Zone militaire 6 a interpellé le 04 août 2021, deux coupeurs, entre Salamoune Hiya et Medina Peul (Département de Goudomp). Les individus en question ont été arrêtés et le matériel qu'ils utilisaient pour couper du bois a été saisi et remis au Service des Eaux et forêts de Goudomp.



