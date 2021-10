Lutte contre la délinquance financière: Abdoul Mbaye et l’ACT déterrent l’affaire Petrotim D’autres questions relatives à l’actualité sénégalaise et africaine ont été évoquées, lors de la rencontre de l’ACT. Elles concernent la fréquence élevée des scandales en tout genre qui secouent le régime de Macky Sall. Abdoul Mbaye et l’ACT ont déterré l’affaire Petrotim. "EnQuête"

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021

Les opposants réclament la traque de tous les délinquants auteurs de détournement de deniers publics, de trafic de faux billets, de faux médicaments et de faux passeports diplomatiques.



Ils réitèrent la nécessité pour la justice sénégalaise, de donner suite à la plainte pour faux déposée le 19 juillet 2019 par le député Mamadou L. Diallo et l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, au nom du CRD, dans l’affaire du décret basé sur un faux rapport de présentation et ayant permis l’attribution illégale de permis pétroliers à la société Petrotim, dirigée à l’époque par Aliou Sall, frère du Président Macky Sall.



Dans l’optique des élections locales, le CN a appelé tous les compagnons à créer les meilleures synergies possibles avec les militants des partis et mouvements membres de la grande coalition mise en place avec le PDS, AJPADS, JOTNA, CRD et BGG.



