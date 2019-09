Lutte contre la drogue : Macky Sall va dissoudre l'Ocrtis

Le président de la République Macky Sall aurait décidé de dissoudre l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis). SourceA qui rapporte l’information dans sa parution de ce jeudi, signale que le chef de l’Etat envisage de créer un nouvel organe en charge de la lutte contre la drogue et dont la dénomination sera office anti stups (Ofast) ou office national anti-drogue (Onad).

Le journal renseigne qu’il va également créer un parquet spécial anti-drogue pour lutter plus efficacement contre la drogue.

Cette nouvelle entité devra ainsi mettre fin à la rivalité entre policiers, gendarmes, douaniers et magistrats dans la lutte contre les stupéfiants.



