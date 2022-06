Lutte contre la migration clandestine et réinsertion des migrants de retour : 4000 demandes de financement reçus par le BAOS Le Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (Baos) de Tambacounda, inauguré lundi, a reçu près de 4000 demandes de financement de jeunes portant sur des projets de développement économique et social, a indiqué le Directeur général de l’appui aux Sénégalais de l’extérieur (Dgase), Amadou François Gaye.

«Nous avons reçu à ce jour 4000 demandes de financement de la part des jeunes, de migrants de retour ou de potentiel migrant. Ces financements, une fois attribués, seront non remboursables pour permettre aux bénéficiaires de créer des activités pour leur région», at-il dit.



Selon M. Gaye, l’objectif est d’aider les jeunes à réussir dans leur terroir avec l’accompagnement de l’État du Sénégal. Ces fonds alloués entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal, en vue d’améliorer la synergie migration et développement. Ce projet de renforcement vise à développer des stratégies nationales en matière de politiques migratoires et le système d’appui aux migrants, pour permettre leur participation au développement économique national et social, explique un document remis à la presse.



«La Dgase reçoit très souvent des jeunes migrants qui ont essayé de prendre des pirogues ou la route. D’autres malheureusement, sont revenus par l’aéroport du Sénégal. À ces accueils, on se rend compte que la région de Tambacounda est touchée par l’immigration irrégulière», a expliqué Amadou François Gaye.



C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, le bureau Baos de Tambacounda sera doté de véhicules et de motos pour permettre aux personnels d’accéder aux zones reculées. Le Baos Tambacounda est logé dans l’agence régionale de développement (Ard).

