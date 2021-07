Lutte contre la propagation de la Covid-19 : le Japon renforce l’UNICEF dans l’accès aux vaccins Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Japon continue de s’impliquer dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 en mettant à disposition de l’Unicef 962 280 $ (prés de 500 millions CFA). Ce don permettra à l’UNICEF de renforcer la chaîne du froid du Sénégal et d’assurer une distribution et une livraison sûres des vaccins, dans tout le pays, […] Le Japon continue de s’impliquer dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 en mettant à disposition de l’Unicef 962 280 $ (prés de 500 millions CFA). Ce don permettra à l’UNICEF de renforcer la chaîne du froid du Sénégal et d’assurer une distribution et une livraison sûres des vaccins, dans tout le pays, informe une note parvenue à notre rédaction. Le soutien renouvelé du Japon arrive au moment où le Sénégal connaît depuis fin mai 2021, une nouvelle vague de cas de Covid-19, après une baisse constante du nombre de cas à partir de février 2021. A la date du 15 juillet 2021, le pays a enregistré un total de 48.270 cas de Covid-19, avec 1.209 décès et 4.217 sous traitement. À ce jour, un total de 1.123.800 doses de vaccins approuvés par l’OMS ont été reçues, dont deux livraisons de vaccins COVAX (508.800 doses), précise le communiqué. Grâce à ce nouveau partenariat avec le Japon, l’UNICEF apportera son assistance technique au gouvernement du Sénégal qui continue de déployer sa campagne de vaccination. «Grâce au soutien généreux du gouvernement et du peuple japonais, l’UNICEF a pu agir de manière efficiente en réponse au Covid-19 en mettant à disposition du matériel d’hygiène et des équipements médicaux essentiels et la promotion des mesures de prévention au profit de plus de 390.000 personnes et enfants vulnérables», souligne la même source. O.BA



Source : Source : http://lesoleil.sn/lutte-contre-la-propagation-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager