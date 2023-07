Lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la menace de l'extrémisme: Les États-Unis font don de 26 véhicules tout-terrain ultramodernes au Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2023 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Les unités de patrouille frontalière sénégalaises viennent de bénéficier d'un don de 26 véhicules tout-terrain ultramodernes de la part des États-Unis.



Selon un communiqué de l’Ambassade des États-Unis au Sénégal, ces engins vont être utilisés dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la menace de l'extrémisme le long des frontières du Sénégal.



"Les États-Unis restent déterminés à travailler avec nos partenaires sénégalais pour assurer la sûreté, la sécurité et la prospérité du peuple sénégalais", a-t-on lu dans le même communiqué.

