Lutte contre la tuberculose/ Dr Yacine Mar Diop: « 14 688 cas ont été diagnostiqués et mis sous traitement en 2022 » Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2023 à 19:13 | | 0 commentaire(s)| Le Programme Nation de Lutte Contre la Tuberculose ( PNT ) a fait un point sur la situation de la maladie Tuberculose au Sénégal. D’après la le coordinatrice, Dr Yacine Mar Diop 14 688 cas ont été diagnostiqués et mis sous traitement dans le tous le pays en 2022. Les cas incidents représentent 14 053 sur 19 463 cas, attendus. Soit, un taux de notification de 72% en progression par rapport à 66% de 2021.

D’après l’estimation de l’Oms, des avancées ont été notées. Et, le plateau technique de diagnostic a été relevé avec la disponibilité de nouveaux outils de diagnostic rapide (53 appareil) qui permettent de détecter la maladie.



Ainsi, le Sénégal renouvelle sa détermination à éliminer la tuberculose d’ici à 2035.



