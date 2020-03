Lutte contre le COVID-19- Autour d’une vidéo-conférence : Des experts médicaux de Chine et d’Afrique échangent

Dans le cadre de la lutte commune contre le Covid-19, une vidéo-conférence entre les experts médicaux de Chine et des pays d’Afrique s’est tenue, ce mercredi 18 mars 2020, au siège de Huawei Sénégal sis à Dakar.



Initiée par le ministère des Affaires étrangères et la Commission nationale de la santé de Chine, cette vidéo-conférence, en langue anglaise et d’une durée de deux heures environ, a porté sur la virologie et l'épidémiologie du Covid-19, les traitements cliniques, les mesures de prévention et de contrôle.



En effet, elle s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures chinoises visant à aider le Sénégal à lutter contre le Coronavirus.



Du côté sénégalais, c’est Dr. Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire au ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui a participé en tant que représentant du gouvernement.



A l’occasion, les officiels et les experts de la Santé et de la Douane de la Chine ont présenté à leurs collègues venant de plus de 20 pays africains et du Centre africain de contrôle des maladies de l’Union africaine, les dernières situations de l’épidémie en Chine, la virologie et l’épidémiologie du Covid-19, le traitement clinique ainsi que les mesures de prévention et de contrôle au niveau des frontières, entre autres. Avant d’apporter des réponses aux questions posées.



La Chine est convaincue que ses expériences sur la prévention et le contrôle de la pandémie pourraient servir de référence au Sénégal. Et à la demande de l’État sénégalais, le gouvernement chinois a décidé, dans " la mesure de ses possibilités ", de fournir en urgence un lot de matériel médical au Sénégal. Il signale que ce matériel devrait être expédié ce week-end.



L’hôpital Mère-Enfant de Diamniadio sera transformé en centre d’isolement



A ce titre, les autorités chinoises ont renseigné qu’en plus des dons annoncés par Jack Ma, l’homme d’affaires chinois et fondateur du Groupe Alibaba, au profit des pays africains, et le groupe BGI, producteur chinois de kits de test, qui a décidé de faire un don de 500 kits du COVID-19 au Sénégal, les techniciens chinois ont coopéré « activement avec les autorités sénégalaises pour transformer l’hôpital Mère-Enfant de Diamniadio, construit par la Chine, en centre d’isolement dans les plus brefs délais ».



En outre, une entreprise chinoise de literie basée au Sénégal fera un don de literie à l’hôpital, et plusieurs entreprises chinoises prévoient de donner encore des équipements de protection, tels que des masques, au Sénégal.



«Les destins des peuples chinois et sénégalais sont liés»



À l’ère de la mondialisation, ces autorités soutiennent que « les destins des peuples chinois et sénégalais sont étroitement liés. Et Nous sommes prêts à accompagner le Sénégal dans ce moment difficile, pour vaincre la pandémie du COVID-19, et construire ensemble une communauté de destin sino-sénégalaise ».

