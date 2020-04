Lutte contre le COVID-19: les Eléments français au Sénégal offrent un important don à l’hôpital de Rufisque. Les Eléments français au Sénégal ont offert un important don de produits de première nécessité à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, vendredi 10 avril 2020, selon un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net

« Le convoi des militaires français est arrivé dans la matinée pour déposer, dans le plus strict respect des mesures barrières imposées par le COVID-19, 1 tonne de riz, 100 kg de pommes de terre, de pâtes, d’oignons, 50 kg de sucre, 40 litres d’huile et 20 kg de lait en poudre ainsi que des bidons de gel hydro-alcoolique », précise, en effet, le communiqué.



Le document précise que les Eléments militaires français ont « été accueillis chaleureusement, tout en respectant les distances de sécurité, par M. le Directeur général Cheikh Mbaye Seck et toute son équipe soignante, et ces derniers ont déchargé les denrées sur une zone isolée afin que le personnel de l’hôpital puisse les réceptionner ».



Réagissant à ce geste de haute portée, le Directeur général de l’hôpital a déclaré que « c e don vient en heure. chaque jour nous nous préparons et c’est grâce à l’action de l’État, et aussi à l’appui de partenaires comme les Eléments français au Sénégal, le groupe Eiffage ou encore la SOCOCIM, que nous sommes en capacité ».



De leur côté, les donateurs français ont souligné que « les 350 personnes servant au sein des Eléments français au Sénégal sont fières de soutenir l’hôpital de Rufisque, engagé en 1ère ligne au profit de tous, dans la lutte contre le COVID-19 », précisant que « les militaires français habitent au Sénégal, notamment à Rufisque, avec leurs familles. Il est donc tout à fait naturel qu’ils participent aux actions de solidarité qui permettront, à tous, de traverser cette crise sanitaire inédite dans nos Histoires respectives ».





