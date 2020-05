Lutte contre le Coronavirus: L’Ordre des Vétérinaires participe à hauteur de 14 millions de Francs

14 millions dont 3 en nature, telle est à l’heure actuelle, la contribution de l’Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal (Odvs) dans le combat contre la propagation du Sars Cov2, virus responsable du Covid-19. L’information vient du journal "Le Quotidien".



« En compagnie de notre ministère de tutelle (Elevage, Ndlr), nous avons bien voulu mettre un chèque de 11 millions à la disposition du ministère de la Santé qui, aujourd’hui, avec nos confrères médecins, est en train de se battre sur le terrain pour venir à bout de la pandémie », a déclaré Imam Thiam, président de l’OVS. «A travers ce geste, les vétérinaires du Sénégal montrent leur solidarité, mais surtout leur engagement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 », a-t-il poursuivi. Il a fait savoir que l’Ordre était aussi engagé dans les instances de décision et en même temps au front, aux côtés de leurs frères médecins pour mener la réflexion.



Dans le combat pour l’éradication du Covid-19, les vétérinaires ont aussi fait don de kits sanitaires d’un montant de 3 millions de francs, comme l’a fait savoir son président. « Il s’agit d’un lot de produits virucides, bactéricides éprouvés et très efficaces contre le Covid-19 », a relevé Imam Thiam, faisant comprendre que lesdits produits sont destinés à des espaces de massification sensibles tels que les hôpitaux, marchés et foirails.



