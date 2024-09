Lutte contre le Mpox : Les mesures cruciales pour protéger les populations vulnérables au Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2024 à 00:35 | | 0 commentaire(s)|





Le Mpox est désormais inscrit parmi les maladies d’intérêt international, selon le Règlement Sanitaire International (RSI) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce qui oblige les pays à déclarer toute apparition de cette maladie. Le Sénégal, conscient de l’urgence de la situation, a mis en place un plan de riposte pour éviter l’apparition de cette maladie sur son territoire et, si nécessaire, pour contrôler sa propagation.



Le professeur Ndiaye insiste sur le fait que la clé pour limiter l’impact de l’épidémie réside dans la prévention et la gestion proactive. Le Mpox, comme d’autres zoonoses, est lié aux interactions étroites entre les humains et les animaux, exacerbées par des facteurs tels que la déforestation et le changement climatique. Cela rend la surveillance et la réponse rapide d’autant plus essentielles. Il est également crucial de noter que le Mpox peut avoir des conséquences graves, en particulier pour les populations vulnérables, telles que les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées, dont celles vivant avec le VIH/SIDA. Le taux de mortalité peut varier de 0,1 % à 10 % dans ces groupes.



Le Professeur appelle ainsi chaque citoyen à prendre ses responsabilités en matière de prévention. Il encourage la population à se soumettre à des dépistages en cas de suspicion de contact ou de symptômes évocateurs de la maladie. Une détection précoce et un traitement approprié dès le début de l’apparition des symptômes sont essentiels pour réduire le taux de mortalité et éviter la propagation de la maladie.



En conclusion, la gestion efficace de l'épidémie de Mpox repose sur une réponse coordonnée et la vigilance collective. Chaque individu joue un rôle crucial dans la prévention, et il est impératif de suivre les mesures de précaution recommandées pour protéger la santé publique et éviter une crise sanitaire majeure.

Source : https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-le-Mpox-Les...

