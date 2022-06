Lutte contre le Sida : 11.874.931 préservatifs distribués en 2021 au Sénégal

Pendant ce temps, le Conseil National de Lutte contre le SIDA (Cnls) a publié hier son rapport annuel. L’exploitation du document laisse entrevoir une partie entièrement réservée aux actions de prévention menées durant l’année 2021 dans la population générale et chez les populations cibles. Il s’agit ainsi, selon le Cnls, de communiquer pour le changement de comportements et la promotion de comportements sexuels à moindre risque dont l’utilisation des préservatifs.



Il souligne ainsi que la promotion de l’utilisation des préservatifs est une stratégie importante permettant de réduire les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ainsi que les nouvelles infections à VIH dans un contexte où l’essentiel de la transmission se fait par voie sexuelle. Non sans informer qu’en 2021, le nombre de préservatifs distribués s’élève à 11 874 931. Ces préservatifs sont distribués à travers la Division de Lutte contre le Sida et les IST (DLSI), précise L'As.