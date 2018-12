Lutte contre le Sida au Sénégal : Le test auto sanitaire bientôt disponible L’innovation est au cœur de la santé. Un test auto salivaire va bientôt être intégré dans le système de test de VIH/Sida au Sénégal. Une information qui a été livrée lors du démarrage des 2eme Journées scientifiques du sida au Sénégal par les autorités sanitaires. Ce travail va être piloté par le projet Atlas. Il s’agit d’une aubaine pour une meilleure lutte contre le VIH.

« C’est comme un test de grossesse ; la personne peut faire elle-même son test et lire, au bout de 20 minutes, le résultat. C’est une vraie innovation. La personne n’est pas obligée de passer par quelqu’un d’autre pour se faire dépister », a expliqué le responsable du projet Atlas au Sénégal Dr Diallo.



A l’en croire, les autotests vont être distribués à partir de mars 2019. « L’objectif est de distribuer pour le Sénégal environ 70 mille tests. Nous allons travailler avec Enda-Santé. Nous allons construire ces projets sur les leçons apprises, pour ne pas commettre des erreurs. Il y a les populations clés de première ligne et celles de deuxième ligne.



La deuxième ligne, ce sont les personnes qui ne se reconnaissent pas comme populations clés. Donc, nous passons par celles qui se reconnaissent comme populations clés pour atteindre les autres qui sont cachées », a-t-il avancé.



Le projet ATLAS vise à réduire les nouvelles infections et la mortalité liée au VIH en améliorant l’accès à l’autotest VIH. Il est mis en œuvre par l’ONG Solthis dans 3 pays d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) pour une durée de 3,5 ans.



