Lutte contre le cancer de l’enfant : « Un centre d’oncologie pédiatrique est en cours de construction à Mbour ». (Dr Babacar Guèye)

Pour accroître les ressources humaines et des structures de prise en charge comme inscrit dans le plan national de lutte contre le cancer en cours d’élaboration, le Directeur de la lutte contre la Maladie, le Docteur Babacar Guèye annonce qu’un centre d’oncologie pédiatrique est en cours de construction à Mbour. Et il est prévu, dit-il, la mise en place d’un réseau national de soins en oncologie pédiatrique du Sénégal (RENOPS) dont le but est de garantir l’équité, la qualité et l’accessibilité des soins.



Selon lui, tous les acteurs, la société civile, les partenaires, les populations ont un rôle pour réduire la morbi-mortalité due à ces cancers. « Je les exhorte à renforcer le partenariat pour qu’ensemble, nous puissions relever le défi de la lutte contre le cancer de l’enfant », a laissé entendre le Dr Babacar Guèye.

