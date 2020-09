Lutte contre le coronavirus : l’église protestante engagée dans le combat Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 04:28 | | 0 commentaire(s)|

Pour faire face à la pandémie de la Covid -19 tout en continuant d’accueillir les fidèles au sein des paroisses, les responsables religieux mettent sur pied de nombreuses techniques de réajustement, lesquelles respectent les consignes édictées par le gouvernement. Ce dimanche 13 septembre 2020, à l’Église Protestante du Sénégal de la Paroisse de Dieuppeul, les […] Pour faire face à la pandémie de la Covid -19 tout en continuant d’accueillir les fidèles au sein des paroisses, les responsables religieux mettent sur pied de nombreuses techniques de réajustement, lesquelles respectent les consignes édictées par le gouvernement. Ce dimanche 13 septembre 2020, à l’Église Protestante du Sénégal de la Paroisse de Dieuppeul, les fidèles sont en rang à l’accueil. Il est 11h20mn. Nous sommes à 10 mn du début du second culte. Avant d’être autorisés à accéder au Temple, les fidèles doivent impérativement respecter toutes les étapes. A savoir : le passage aux points de lavage des mains, suivi du Spray Hydro-alcoolique et de la prise de température. À l’intérieur également, les précautions sont prises. Les bancs sont alternés pour le respect de la distanciation sociale. Les sièges sont aménagés de telle sorte que sur le premier banc, l’on retrouve un fidèle, tout seul au milieu du banc. Et sur le banc suivant, deux fidèles aux extrémités. « Malgré l’effectif qui est passé de 260 à environ 60 fidèles par culte, tout se déroule comme prévu et aucun problème n’a été observé jusque-là », se réjouit le Pasteur Emmanuel Dzah. Non loin, à l’Église Béthel de Dakar, le scénario est le même : lavage des mains, Gel hydro-alcoolique, distanciation sociale. Ici, le nombre de culte est passé de deux à trois. Des mesures qui semblent réjouir les fidèles à l’instar de Jules François Kamara qui salue les dispositions prises pour lutter contre la propagation du virus.



Source : Source : https://letemoin.sn/lutte-contre-le-coronavirus-le...

