Lutte contre le coronavirus : les Etats-Unis ont remis 2,7 milliards FCFA au Sénégal Malgré qu’il soit le pays le plus touché au monde par le coronavirus avec près de 40 000 morts, les Etats-Unis continuent d’aider les pays dans le monde pour lutter contre la pandémie. Selon l’ambassadeur des USA au Sénégal, le Sénégal a reçu 4 millions de dollars, soit 2,7 milliards FCFA des Etats-Unis pour lutter contre le coronavirus.

« Les Etats-Unis constituent le fer de lance pour lutter contre le coronavirus à travers le monde. Nous avons remis 274 millions de dollars pour lutter contre le covid-19 à 64 pays dans le monde dont le Sénégal, qui a reçu 4 millions de dollars, soit 2,7 milliards FCFA », a dit Tulinabo Mushingi, invité de l’émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche.

Interrogé sur la suspension de la contribution de 240 milliards de francs CFA des Etats-Unis à l’OMS, il a souligné que « l’aide des Etats-Unis à travers le monde répond à trois critères que la transparence, la gouvernance et la redevabilité au peuple américain. S’il une composante parmi ces trois n’est prise en compte, nous devons revoir cette aide ».

Toutefois, a-t-il précisé, « nous n’allons pas retirer cet argent et le garder. L’OMS peut toujours atteindre ses objectifs à travers d’autres stratégies. Cette suspension ne va rien changer ».



