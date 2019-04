Lutte contre le paludisme : Dakar et Banjul vont distribuer 10 millions de MILDA Les autorités du Sénégal et de la Gambie projettent d'organiser conjointement d'ici mai 2019, une campagne de distribution de 10 millions de Moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) au profit des populations des deux pays. La cérémonie officielle de lancement est, sauf changement, provisoirement retenue pour le 4 mai prochain à Faréfégné (Gambie), informe le journal "Kritik". Elle se déroulera en présence des autorités sanitaires et populations des deux Etats, a indiqué le médecine-chef de Fatick, docteur Abib Ndiaye. Il s'exprimait au cours d'un Comité régional de développement (CRD) portant sur la préparation de cette campagne transfrontalière, mais aussi sur la feuille de route à dérouler en 2019 dans le cadre de la couverture universelle en MILDA au Sénégal.

