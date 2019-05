Lutte contre le terrorisme : Christophe Castaner à Dakar, lundi Christophe Castener sera à Dakar, lundi, annonce Libération, soulignant que le ministre français de l'Intérieur entame une mini- tournée dans des pays d’Afrique de l'Ouest du 19 au 21 mai. Une rencontre avec le Président Macky Sall et le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est au menu de cette visite. Les échanges porteront sur la lutte contre le terrorisme et le trafic des migrants, annonce la même source. Une visite à l’État-major de la gendarmerie est également prévue.

