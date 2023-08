Lutte contre le trafic de drogue : Un individu interpellé avec 76 kg de chanvre indien Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, l'opération combinée entre les brigades régionales de stupéfiants de Kaolack et de Fatick a abouti à l'interpellation d'un individu au village de Keur Malick Fady, dans le département de Sokone, en début de semaine, vers 20 h. Quotidien EnQuete

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 10:29

Cette opération a permis, selon nos informations, la saisie d'une moto et de 76 kg de chanvre indien. D'après toujours nos interlocuteurs, le suspect, qui répond au nom de M. Sow, est âgé de 48 ans et cultivateur de fonction.



Dans le cadre de cette enquête, renseignent nos sources, les limiers ont découvert que le mis en cause est le principal convoyeur de la drogue dans les régions de Fatick, Kaolack et Diourbel.



La drogue, ont renseigné nos informations, était destinée pour le Magal de Touba. Il est âgé de 48 ans. Son rôle dans cette activité délictuelle consiste à récupérer la drogue sur les porteurs venant de la Gambie et l'acheminer jusqu'à Touba ou à Mbacké.



L'on nous signale aussi que cette arrestation est un coup dur pour les trafiquants de l”’herbe qui tue” dans cette partie du pays, car sans lui ils ne pouvaient pas faire passer leur drogue et atteindre leurs clients du marché noir.



Au terme de sa période de garde à vue, M. Sow a été déféré hier au parquet de Fatick pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.



