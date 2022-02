Lutte contre les LGBT: Oustaz Alioune Sall et Cie taxés de "naa...x" Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 22:43 | | 0 commentaire(s)| Dans cet audio, les prêcheurs, Oustaz Alioune Sall et Cie sont attaqués et taxés de politiciens. A en croire l'auteur, "ils vous disent de rallier à leur cause si vous voulez avoir un poste ou autre. Ils n'ont plus de passeports diplomatiques pour aller faire du door marteau dans les pays du golfe. Ce sont des naa...x car ils n'en sont que pour leurs intérêts personnels. ils sont tous pareils", a-t-il dit.



