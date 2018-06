Lutte contre les drogues: Aly Ngouille Ndiaye préconise l’adoption d’une approche holistique

La lutte contre les drogues fait partie des prérogatives du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Pour faire face à ce phénomène qui interpelle toutes les couches de la société, le chef de ce département préconise l’adoption d’une "approche holistique". "Cette riposte, dit Aly Ngouille Ndiaye, doit concerner aussi bien la prévention, la répression, la prise en charge médicale, la réduction des risques et la réinsertion socio-économique".



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a fait cette déclaration hier, lors de la cérémonie de lancement officiel de la Semaine national de sensibilisation et de mobilisation contre les drogues du Dakar. La semaine a été lancée à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la drogue - qui se tient le 26 juin de chaque année, axée sur le thème "Ecoutez D’abord".



Selon le ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique, cette journée constitue une importe occasion de sensibiliser largement la population au danger auxquelles s’expose les consommateurs de la drogue. Elle permet aussi de mesurer les progrès réalisés par le Sénégal dans la lutte contre la drogue.













Source A