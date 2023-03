Lutte contre les inondations : lancement des opérations de curage et de nettoyage des canaux Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo, a officiellement lancé lundi à Dakar, les opérations de curage et de nettoyage des canaux, pour anticiper la lutte contre les inondations avant l’arrivée du prochain hivernage, a constaté l’APS. Guédiawaye, 13 mars (APS) – Le directeur général de l’Office national […] Le directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo, a officiellement lancé lundi à Dakar, les opérations de curage et de nettoyage des canaux, pour anticiper la lutte contre les inondations avant l’arrivée du prochain hivernage, a constaté l’APS. Guédiawaye, 13 mars (APS) – Le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo, a officiellement lancé, lundi, les opérations de curage et de nettoyage des canaux sur toute l’étendue du territoire national, en perspective du prochain hivernage, a constaté l’APS. ‘’Nous avons décidé de lancer ces opérations qui consistent au curage des canaux, dans une démarche d’anticipation avant l’hivernage. Ces opérations porteront sur l’ensemble du territoire, avant l’hivernage 2023. Notre objectif aujourd’hui est de faire en sorte que les effets des inondations puissent être amoindris’’, a-t-il expliqué à la presse, lors de la cérémonie de lancement à Dakar. Après avoir donné le coup d’envoi de ces opérations, il a visité plusieurs sites où des canaux sont en cours de curage et de nettoyage, dans les communes de la Médina, de Grand Yoff, de la Patte d’oie et dans le département de Guédiawaye. Sur place, des techniciens et plusieurs agents de l’ONAS s’activent à nettoyer et curer les canaux. ‘’Aujourd’hui, il était question de descendre sur le terrain, discuter avec les populations et nos équipes qui sont sur les sites. (…) Sur les instructions du président de la République, l’ONAS prendra toutes les dispositions utiles pour réduire les effets des inondations dans ces zones-là’’, a-t-il indiqué. Mamadou Mamour Diallo a rappelé qu’il a y a ‘’très grand défi’’ dans la lutte contre les inondations. Il a insisté sur les travaux importants que le gouvernement sénégalais et ses divers partenaireont entrepris ces dernières années, dans la région de Dakar. ‘’Il n’est pas possible d’aller vers zéro inondation. Je crois qu’il faut tenir un langage de vérité aux populations. C’est quasiment impossible. Notre objectif aujourd’hui est de faire en sorte que ces effets puissent être amoindris avec les équipements que nous avons et les importants investissements que l’Etat du Sénégal a eu à consentir ces 10 dernières années’’, a-t-il avancé Il a assuré que ses services seront sur le terrain durant l’hivernage, pour aider à curer les canaux et les entretenir. A Ndiarène Limamou Laye, dans le département de Guédiawaye, où il s’est rendu pour la dernière étape de sa visite de terrain, le maire de cette commune, Mor Guèye, a souligné que les populations comptent beaucoup sur les pouvoirs publics et les partenaires au développement, dans la lutte contre les inondations. ‘’Nous fondons beaucoup d’espoir sur cette visite. Si on ne prend pas les bonnes décisions à la bonne date, on sera encore confronté aux inondations. On a espoir. Les années passées, ces genres de visite ou d’opérations se faisaient, mais pas de façon aussi précoce’’, a-t-il fait savoir. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/lutte-contre-les-inondations-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager