Lutte contre les mariages et grossesses précoces : le CCA de Ziguinchor a installé 23 clubs de jeunes filles, selon sa coordonnatrice Le centre conseil pour adolescents et jeunes (CCA) de Ziguinchor (sud) a installé en cinq ans 23 clubs de jeunes filles pour lutter contre les grossesses indésirées, les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, a-t-on appris de sa coordonnatrice, Yandé Ndiaye. APS

L'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population, "a apporté son appui au CCA de Ziguinchor pour mettre en œuvre la stratégie du New Deal, qui est un pacte communautaire entre les parents et les filles pour renforcer leur leadership, leur estime de soi, leur connaissance de leurs droits dans la lutte contre les grossesses précoces, les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines", a-t-elle dit.



Elle a précisé que cet appui s'est fait par le truchement du projet "Amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des adolescents du sud du Sénégal" (SDAFSS), financé par Affaires mondiales Canada, une entité du gouvernement fédéral canadien chargé des relations diplomatiques et consulaires, de stimuler le commerce international et d'organiser l'aide internationale de ce pays.



Yandé Ndiaye s'exprimait mardi en marge d'une visite de terrain dont l'objectif était de s'enquérir des résultats par lme projet SDAFSS, après cinq ans de mise en oeuvre.

"Ainsi, depuis ces cinq ans, avec canada AMC, nous avons installé dans la région de Ziguinchor 23 clubs de jeunes filles pour lutter contre les grossesses indésirées, les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, et 575 membres des clubs de jeunes filles ont été formés sur le leadership et l'estime de soi", a-t-elle relevé.



Dans ce cadre, a indiqué Yandé Ndiaye, "1125 filles ont été formées en cinq ans sur la santé de la reproduction des adolescents (es) et des jeunes, les violences basées sur le genre, le leadership et l'hygiène menstruelle".



"Nous avons aussi fait 6065 visites à domicile, 3032 causeries et 900 Dialogues communautaires, 1075 adolescentes ont été dépistées (15-24 ans) dont 15 positives", a ajouté la coordonnatrice du CCA de Ziguinchor.



Elle a rappelé que le centre conseil pour adolescents et jeunes (CCA) de Ziguinchor est une structure du ministère de la Jeunesse placée sous la tutelle du PPJ (projet promotion des jeunes).



Les CCA ont pour mission de promouvoir la santé de la reproduction des adolescents et adolescentes et des jeunes, y compris dans la lutte contre le VIH/Sida, les grossesses précoces ou non désirées, les avortements provoqués ou clandestins, les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines, la drogue, les IST/SIDA, entre autres problématiques.



Le CCA de Ziguinchor apporte son assistance à 610 filles dont 522 de différents niveaux scolaires.

"Depuis ces cinq ans, nous jeunes filles, sommes bien formées pour pouvoir bien sensibiliser nos camarades par rapport aux grossesses précoces, à l'excision et autres problématiques qui gangrènent les jeunes filles'', a salué Dienaba Dabo, membre du club des jeunes filles du CCA.



