Lutte contre les mutilations génitales à Kolda : Les filles championnes portent le combat par la sensibilisation…

À travers AMREF/Health Africa et le centre conseil ado (CCA), les filles championnes portent le combat contre les mutilations génitales et les violences basées sur le genre (VBG) à Kolda. En ce sens, ensemble, ils ont organisé une caravane de sensibilisation sur les méfaits de cette pratique dans les villages de Dioulacolon, Bantancountouyel, Tankanto, Oumoul Koure. Ainsi, au village de Medina Samba Diamanka, un film de violence sur les mutilations génitales et ses conséquences a été projeté devant les populations. C’est une occasion saisie par Cory Sène, coordonnateur sous régional du programme TG/ALM/la génération des filles/Support au mouvement africain pour l’élimination des mutilations génitales féminines et l’excision de dire toute sa satisfaction. Dans la même dynamique, le projet prend en compte le respect des droits à la santé des filles tout en considérant leur épanouissement au sein des pratiques culturelles. Cela doit s’accompagner d’une santé morale et physique des garçons et jeunes filles pour un développement endogène. D’ailleurs, les filles sont l'avenir de notre pays, il faut les protéger contre les violences. De Dioulacolon à Médina Samba Diamanka, Adama Diallo coordonnatrice départementale des clubs de jeunes filles et les championnes ont effectué des visites à domicile pour sensibiliser les familles. Ainsi, elles ont expliqué aux mères et pères de famille les méfaits de l'excision. Ainsi, cette politique de proximité du Centre Conseil ado sous la houlette de son coordonnateur Babacar Sy vise l’éradication des mutilations génitales. D’ailleurs, pour y arriver des astuces ont été inventées notamment le « new deal » et l’approche « ne pas nuire » basées sur une communication de confiance et non conflictuelle. À en croire Cory Sène « je suis à Kolda dans le cadre des 16 jours d’activisme dont je suis très satisfait des activités et résultats constatés sur le terrain. En soutenant cette célébration par le partenaire de notre consortium AMREF/Health Africa et les filles championnes (CCA) de Kolda. » Dans la foulée, il précise : « j’ai vu une stratégie inclusive qui combine l’expérience technique du leadership affirme filles championnes et des communautés. En ce sens, à travers les villages que nous avons visités montre que Kolda est réellement dans un processus d’éradication effective des mutilations génitales…» Dans cette dynamique, la question d'affabulation demeure une préoccupation chez les filles suscitant un trauma avant, pendant et après le mariage.

