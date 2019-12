Lutte : le combat royal tombe à l’eau Alors que les amateurs de lutte se réjouissaient du combat royal entre Modou-Lô et Ama Baldé, monté il y a quelques jours par le promoteur Luc Nicolaï, leur joie n’aura été que de courte durée. Et pour cause, c’est l’annonce de ce combat, monté à coup de centaine de millions, qui a valu au promoteur d’être arrêté, hier, en exécution d’un mandat d’arrêt de la Cour Suprême dans l’affaire du Lamantin Beach pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds. Luc Nicolaï et ses co-accusés ont été, en effet, également condamnés à versé solidairement à Bertrand Touly 300 millions de francs.

