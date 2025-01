Lutte sénégalaise : Zarco envoie Gris Bordeaux à la retraite ! Le combat très attendu de ce dimanche vient de livrer son verdict : Zarco de l’écurie de Grand Yoff a remporté son duel face à Gris Bordeaux à l’arène nationale, devant des milliers de supporters. Si on suit la logique de Moustapha Guèye, l’ancien tigre de Fass qui annonçait qu’en cas de défaite, Gris Bordeaux devrait prendre sa retraite, c’est alors désormais acté !

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2025 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

En synthèse wiwsport.com indique que sur une excellente dynamique depuis quelques années, Zarco a bien déroulé son plan. Il a d’abord été patient en procédant à un round d’observation avant de saisir son adversaire pour le mettre au sol.



Ainsi donc, le chef de file de l’écurie Fass, Gris Bordeaux poursuit sa descente aux enfers avec une douzième défaite en carrière et une victoire qui le fuit depuis dix ans.



Et c’est en ce sens aussi que le volcan de Grand Yoff a donné raison aux connaisseurs qui voyaient en lui le favori de son duel face à Gris Bordeaux qui a pourtant affronté des lutteurs de renom dans sa carrière.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook