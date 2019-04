Lycée Kennedy : Confessions de l’élève de 17 ans qui entretenait une relation avec son directeur d’école ! Les accusations du rapport de «Human rights watch» sur les enseignants qui abusent de leurs élèves, se confirment. Hier, le professeur de mathématiques au lycée Kennedy, Doudou Diakhaté a été attrait devant la barre par une fille qui se trouve être son élève. Il est poursuivi pour «viol par une personne ayant autorité sur une mineure de 17 ans, enregistrement d’image pornographique et corruption de mineure». Pour ces faits, il risque 5 ans de prison ferme. Cette affaire sera vidée le 23 novembre prochain.



La nièce d’un ex-Premier ministre a fait comparaître son directeur d’école devant la barre. Elle l’accuse de viol. Les faits se seraient produits chez le mis en cause. N’eut été la grand-mère de la lycéenne, les faits n’auraient jamais été dévoilés.



En effet, cette dernière a remarqué que sa petite-fille était beaucoup trop accrochée à son téléphone. Trop curieuse par une nuit calme, alors que sa petite fille dormait, la mamie s’empare du téléphone de la petite pour savoir avec qui la lycéenne entretient une correspondance assidue. Et ses soupçons vont se confirmer. Alors qu’elle croyait avoir une petite-fille encore vierge, grande fut la surprise de la grand-mère de découvrir que M.T.T échangeait des messages et des vidéos impudiques avec un homme.



A la barre des flagrants délits, le professeur de mathématiques et directeur de l'établissement scolaire Dakar Edu a réitéré ses déclarations faites à l’enquête préliminaire. Très serein, il a assuré sa propre défense. Il prétend être victime de harcèlement de la part de l’élève M.T. Et c’est tout de go qu’il a lancé à la barre : « J’ai fait la connaissance de M.T en décembre 2017. Depuis lors, elle ne cesse de me harceler en me bombardant de photos et de vidéos à caractère pornographique. La première fois, qu’elle m’a envoyé une vidéo, j’étais à une sortie pédagogique à Mbour. Sur les lieux, j’en ai reçu une via WhatsApp de sa part.

Surpris, je l’ai convoqué dans mon bureau à mon retour pour la remettre à sa place, mais en vain. Elle continuait d’insister pour que je sorte avec elle», confie le prévenu.



Agé de 38 ans, il a catégoriquement nié les accusations qui pèsent sur lui. A l’en croire, il n’a jamais eu de relation sexuelle avec la fillette. « En fait, un jour, M.T est venue me voir dans mon bureau pour me montrer une vidéo ou elle entretenait des ébats sexuels avec le surveillant de l’Etablissement de Dakar Edu, M. Bâ.



Pour entrer en possession de cette vidéo, je lui ai fait croire que je suis amoureux d’elle. C’est la raison pour laquelle, je lui ai envoyée des mots via WhatsApp, mais on n’a jamais eu de relations sexuelles», s’est-il dédouané. Ces messages ont été rapportés par l’avocat de la partie civile.



LE PROF DE MATHS A SON ÉLÈVE : «JE VEUX VOIR TON CUL DE FACE, JE PRÉPARE UNE AMBULANCE AU CAS OU IL Y AURA UNE ATTAQUE CARDIAQUE»



Pour montrer que la thèse du harcèlement est fausse, Me Ousseynou Ngom est revenu sur les Sms que partageaient Doudou et sa cliente. Il a rappelé que M.T a envoyé une photo à moitié nue à son copain et ce dernier lui a répondu : « Tu veux me tuer» et la fille de rétorquer: «la prochaine vidéo est plus pimentée». L’enseignant de lui répondre: «Je veux voir ton cul de face, je prépare une ambulance au cas où il y aura une attaque cardiaque ».



Ainsi, Me Ngom demandé au prévenu si ces propos ressemblent à du harcèlement. Prenant la parole, la fille aux formes généreuses avoue avoir dragué son professeur. «C’est au mois de mars 2018 que j’ai avoué au directeur que je suis amoureuse de lui. Par la suite, après deux semaines, il m’a convoquée dans son bureau. Sur les lieux, il m’a remis 2 000 francs et m’a demandé de lui rendre visite chez lui vers les coups de 18 heures. J’ai suivi ses instructions. Arrivée chez lui, il m’a demandé d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Au début, j’étais réticente, mais par la suite, j’étais consentante. C’est delà qu’a débuté notre relation amoureuse. On a eu des ébats sexuels à deux reprises», dit-elle avec une belle diction.



Mieux, la victime révèle que le directeur de son école lui a promis le mariage. « J’ai enregistré par audio nos ébats sexuels, car il détenait mes photos et vidéos à moitié nue», explique-t-elle.



LE TEMOIN ENFONCE LA VICTIME

Interrogée, le témoin Diariétou Faye explique que sa copine M.T lui a confié avoir entretenu des rapports sexuels avec Diakhaté. « Il m’a aussi dit qu’elle a entretenu des relations intimes avec deux élèves de l’école», témoigne-t-elle. De l’avis de l’avocat de la partie civile, il y a la récurrence des abus sexuels perpétrés dans les établissements. « Ma cliente a déclaré que le prévenu a une cicatrice de naissance au niveau de l’aine. Et, les enquêteurs ont confirmé ses dires. Ce qui justifie bel et bien que les tourtereaux ont eu une relation intime», dit la robe noire, qui réclame le franc symbolique. Dans son réquisitoire, le parquet a requis 5 ans de prison ferme. La défense quant à elle, a plaidé la relaxe à des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Délibéré au 23 novembre prochain.





