Lycée Valdiodio Ndiaye : les élèves interpellent Mimi Touré sur la vétusté de l’établissement Les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, ex Gaston Berger, ont profité de la visite de la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) pour l’interpeller sur la vétusté de leur établissement qui totalise 50 ans d’âge, cette année.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 10:33

Une situation assez critique, ont-ils dit, dans cette école où tous les coins affichent les stigmates de la vieillesse.

« Les toilettes sont impraticables depuis très longtemps. Les élèves sont obligés d’aller dans les maisons environnantes pour faire leur besoin. C’est vraiment une situation extrême », a indiqué leur porte-parole sur la RFM.

Réagissant à cette doléance, Mme Aminata Touré a invité toutes les bonnes volontés, notamment ceux de Kaolack, à aider cette école à retrouver son lustre d’antan.



