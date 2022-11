Lycée de Khelcom Biram: Un manque de professeurs dénoncé

C’est aux environs de 8h30, qu’un groupe d’élèves a fait le tour des écoles élémentaires de la zone pour faire sortir leurs camarades avant de barrer la route nationale qui traverse la commune. Ces derniers en ont marre du manque de professeurs, arguent-ils.



Sur place, des grévistes ont réclamé « la tenue normale des cours et l’affectation de professeurs. Nous voulons étudier… », disent-ils. Les élèves ont marché jusqu’à la commune de Kaolack pour attirer l’attention des autorités.



A retenir, le patron de l’Académie de Kaolack avait fait savoir en septembre dernier lors du Comité régional de développement (Crd) sur la rentrée 2022-2023, que la région de Kaolack fait face à un déficit de 271 enseignants à l’élémentaire et au préscolaire et 276 dans le moyen-secondaire. Ce qui fait au total un gap de 547 enseignants à résorber.