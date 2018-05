Lycée de Ndiamacouta : Sur 16 classes, 12 sont des abris provisoires Malgré l’existence d’un lycée dans la commune depuis trois ans, les élèves de Ndiamacouta ont du mal à étudier. En effet, les classes sont pour l’essentiel des abris provisoires et la clôture de fortune fait craindre le pire pour la sécurité des élèves.

Ndiamacouta a ouvert son lycée il y a trois ans avec une seule classe de seconde. Aujourd’hui, le lycée de la nouvelle commune dispose de 16 classes jusqu'à la terminale. Seulement, toutes les 12 salles sont des abris provisoires puisque seules quatre classes sont construites en dur.



Même la clôture du lycée est en botte de paille et fait craindre le pire pour la sécurité des élèves. D’autant plus que le lycée est situé aux abords de la seule piste qui relie les villages du Kabada, où passent toutes sortes de véhicules. Le lycée de Ndiamacouta compte actuellement 530 élèves. Et, à l’instar de toutes les écoles du Sénégal, la grève qui a duré trois mois, a perturbé l’enseignement. M. Kor Sarr, le proviseur du lycée, craint qu’un tel retard ne puisse être comblé, malgré le réaménagement du calendrier scolaire annoncé par le gouvernement. Il prône toutefois des cours de rattrapage pour mettre les élèves à niveau.

