Lynché violemment sur les réseaux sociaux: Souleymane Ndéné Ndiaye a t-il signé sa mort politique?

Souleymane Ndene Ndiaye n’oubliera pas de sitôt cette fameuse journée du dimanche 02 Septembre 2018. Alors qu’il publiait un post sur sa page facebook pour apporter des éclaircissements à propos d’une information relayée par une bonne partie de sa presse en ligne sur sa vie privée, Jules reçoit la « claque » de sa vie.



Comme s’ils étaient passés le mot, les internautes unanimement se défaussent spontanément sur sa page facebook et transforment celle ci en dépotoir d’insultes les unes plus salaces et virulentes que les autres.



Plus qu’une humiliation, une cinglante raclée pour celui qui fut pourtant le dernier premier ministre du régime de Me Abdoulaye Wade avant sa chute. Une véritable descente aux enfers pour l’avocat de profession aux banc des accusés, payant non seulement pour sa « transhumance » (terme qu’il n’accepte pas d’ailleurs) mais aussi pour ses dernières sorties maladroites jugées très déplacées (ma tey, je m’en fous j’assume mon compagnonnage avec Macky Sall) pour justifier sa nouvelle posture politique aux côtés du Président Macky Sall. Une outrecuidance que ne lui ont pas pardonné les Sénégalais avec cet effet boomerang en pleine figure.



Jamais homme politique au Sénégal de surcroît un ex premier ministre n’avait été aussi vomi et voué aux gémonies avec une violence verbale aussi inouïe via un support de communication (facebook). Peut être aussi que l’ex ne pensait pas si bien dire lorsqu’il que les transhumants doivent être fusillés à bout portant car les internautes ont vraiment vidé leur chargeur sur l’ami de Macky Sall qui sur ce coup, a signé définitivement (?) sa mort politique.



Amadou Lamine MBAYE (Senego)