M. Abdoul Ly: « Socialement Utile -Politiquement Solide » Senkabaru- À l'approche des élections locales, les batailles de positionnements font rage. Toutefois, la légitimité ne s'autoproclame pas, elle se gagne, sur le long terme, à travers des actes concrets posés, dans une échelle temporelle bien déterminée. Sur ce point, la légitimité de Monsieur Abdoul Doudou Ly, actuel Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunication et de la Poste (ARTP) ne souffre d'aucune once de doute.



Natif de la région du nord (Matam) plus précisément dans la commune de Bokidiawe, Abdoul Ly est surnommé ‘’Ministre Sans portefeuille‘’ bien avant sa nomination à la tête de l’ARTP du fait d’incessants actes de solidarité et d’entraides qu’il n’a de cesse poser, pour le bien de la communauté et cela de manière volontaire et désintéressée. Mécène au vrai sens du terme, cet homme d’envergure, impose respect et dévouement, du fait de sa posture humaniste et de ses capacités de rassembleur autour de l’essentiel.







Fidèle compagnon du Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky SALL, L’engagement de Mr LY s’est toujours inscrit dans la logique d’accompagner le chef de l’Etat dans sa politique de développement, avec ou sans fonction. Abdoul Ly s’est surtout érigé en ambassadeur du Fouta, dans les plus hautes instances décisionnelles du pays. Il s’est toujours évertué, à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, souvent laissées en rade, par les précédents régimes.



‘’La solution’’ un surnom qui se justifie de par ses nombreuses réalisations ; M. Ly a fortement contribué à l’accès à l’eau dans le Dow Diery (une localité regroupant plusieurs villages), dans la commune de Bokidiawe. Il a mis à la disposition des habitants plusieurs tuyaux pour faciliter l’accès à l’eau et une ambulance médicalisée pour A.D.D (Association de Développement de Dow Diery).







Le DG de l’ARTP, Abdoul Ly a comme slogan ‘’l’éducation, la base du développement ‘’c’est pourquoi il s’est très tôt engagé à prendre en charge les étudiants de son village depuis 2017, en leur payant le logement et une importante contribution de matériels informatiques et d’autres programmes dans les écoles de la commune de Bokidiawe, comme entre autres la réhabilitation des écoles de Dow Diery qui est en cours de travaux.



Il ne cesse d’appuyer les amicales estudiantines de la région de Matam à travers l’octroi d’aides alimentaires ou le paiement de leurs logements d’ailleurs les étudiants de Matam à Bambey en sont une parfaite illustration.



Il est aussi important de souligner que les œuvres de Mr LY se sentent partout dans les foyers religieux (appuis matériels ou financiers pendant les ziarras, construction de mosquées). Sur le plan sanitaire, son soutien se manifeste par la prise en charge de plusieurs cas sociaux, dans la plus grande discrétion. La discrétion, c’est aussi l’une des marques de fabrique de Abdoul Ly. Vous ne l’entendrez dés lors jamais s’épancher ou se prononcer sur ses réalisations.







En somme Abdoul Ly est le plus grand fédérateur en termes de mobilisation politique. Cette vérité établie s’est encore vérifiée lors de la dernière tournée économique du Président Macky SALL. M. Ly est le point de convergence de toutes les couches sociales de la commune de Bokidiawé autrement dit c’est l’homme qui inspire la confiance et le soutien de toutes et tous, dans le Dièri comme dans le Walo (Dandé Maayo) donc M. Abdoul Ly, DG de l’ARTP reste incontestablement l’espoir d’une victoire éclatante de Benno Bokk Yakar aux prochaines élections locales.



Ismaila DEME, membre Cojer départementale de Matam



