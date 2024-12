M. Le président, à ce rythme, vous serez un champion des déclarations d’intentions (Par Thierno Bocoum) Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 22:38 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur le Président de la République, Suite à votre adresse à la nation de ce 31 décembre 2024, nous notons que vous saviez donc que vous n’aviez pas besoin de loi pour un appel à candidature aux postes nominatifs. Pourquoi n’aviez vous pas procédé à cet exercice dès le début de votre mandat et ainsi, […] Monsieur le Président de la République, Suite à votre adresse à la nation de ce 31 décembre 2024, nous notons que vous saviez donc que vous n’aviez pas besoin de loi pour un appel à candidature aux postes nominatifs. Pourquoi n’aviez vous pas procédé à cet exercice dès le début de votre mandat et ainsi, respecter vos promesses de campagne ? Votre idée de plateforme ‘Ligeeyal Sa Reew’, est une bonne option mais ceux qui sont déjà nommés vont-ils être limogés pour permettre aux plus méritants de prendre service ? Où ces derniers devront attendre ? Monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, votre attachement à la paix et à la stabilité est à saluer. Cela revient comme une chanson dans vos différents discours. Votre adresse à la nation de ce 31 décembre n’est pas une exception. Qu’en est-il de votre attachement à le matérialiser par des actes ? À la veille des élections législatives, vous l’aviez exprimé avec force, mais c’est la tête de liste de Dakar de votre parti qui a demandé que des machettes et des couteaux soient utilisés.

Qu’en est-il de l’attaque du siège de Sàmm Sa Kàddu suite à cette malheureuse déclaration ? C’est aussi votre Premier ministre qui avait demandé à envahir la maison d’un candidat tête de liste en l’occurrence Barthelemy Dias et à attaquer le convoi de Sàmm Sa Kàddu exposant ses leaders à la violence de ses partisans. Étais-ce avec votre onction, lui qui a votre « confiance totale » ? M. Le Président de la République Votre volonté de transparence en donnant plus de place à l’opposition, à la société civile, aux syndicats et à l’Ordre national des expert dans le Comité d’orientation stratégie du pétrole et du gaz (COS PETROGAZ) est une bonne chose.

Cependant, Monsieur le Président pourquoi avoir logé le fond intergénérationnel à la présidence de la République alors que la loi n°2022-09 encadrant la répartition et la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures prévoit sa gestion par le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS S.A.) ? Et le Décret n° 2024-153 avait, en conséquence, déjà fixé les modalités de gestion et d’administration du FIG. Comment expliquer une telle

mesure dans un souci de transparence exprimé ? M. Le président de la République, nous vous encourageons pour la décision de fermeture des bases militaires étrangères dès 2025. C’est une question de souveraineté non négociable. Monsieur le Président, je termine cette note par attirer votre attention sur le fait que le nom « Plan Diomaye pour la Casamance » n’est pas approprié dans une république. Même si l’idée est bonne, personnaliser le nom d’un plan jure avec le principe de la continuité de l’Etat. La forme étatique du pouvoir politique est une forme impersonnelle dans laquelle le pouvoir politique est conçu comme distinct de celui qui l’exerce. Bonne et heureuse année, Monsieur le président de la République. Thierno Bocoum

